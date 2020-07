Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere mit Vier Jahreszeiten

Am Samstag, 11. Juli, erklingen in der Stadtkirche die Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Theophil Heinke hat dieses beliebte Werk der Klassik für Violine, Orgel und Violoncello bearbeitet und diese neue Version erlebt in Waltershausen ihre Premiere. Den virtuosen Part der Solo-Violine übernimmt der Geiger David Gorol, der mit dem von ihm gegründeten und geleiteten Ensemble Berolina zweimal den Echo Klassik (2014, 2016) und 2019 auch den Opus Klassik als hohe Auszeichnung erhielt. Er wird von Kathleen Lang (Cello) und Theophil Heinke an der Trost-Orgel begleitet. Dieses Konzert wird zweimal gegeben (17 und 19.30 Uhr). Für den Ein- und Auslass benötigen Besucher einen Mundschutz.

Sitzplatzreservierungen per E-Mail unter konzertreihe@orgelsommer.de. Kartenverkauf an der Tageskasse, eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Weitere Infos: www.orgelsommer.de

