Private Zusammenkünfte im Kreis Gotha nur in kleinem Rahmen erlaubt

Wegen des nachhaltigen Überschreitens des 7-Tages-Inzidenzwertes von 35 Neuinfektionen je 100.00 Einwohner erlässt der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung. Danach dürfen an nichtöffentlichen Veranstaltungen sowie privaten und familiären Zusammenkünften in Räumen, wie in Wohnungen, zugehörigen Nebenräumen und -gebäuden, in Garten-, Wochenend- oder Vereinshäusern sowie unter freiem Himmel auf privatem Grund nicht mehr als 15 Personen teilnehmen.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass für nichtöffentliche Veranstaltungen ein Infektionsschutzkonzept nach der derzeitig gültigen Landesverordnung vorgehalten werden muss. Das gelte nicht für private Zusammenkünfte Gemeinsame Aufenthalte von Menschen, die nach der Thüringer Sonderregelung zulässig sind, werden durch diese Verfügung nicht erfasst. Das betrifft beispielsweise dienstliche, amtliche und kommunale Versammlungen, berufliche und amtliche Tätigkeiten, die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen und die Jagd. Ausgenommen sind auch die Benutzung des öffentlichen Personenverkehrs und von Kraftfahrzeugen, Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen. Die Verfügung ist bis zum 30. November 2020 gültig. Landrat Onno Eckert (SPD) appelliert, auf direkte zwischenmenschliche Kontakte zu verzichten, wenn sie nicht unbedingt erforderlich sind.