Probleme von Bürgern in Gotha im Fokus

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Kurt Herzberg, lädt am Dienstag, 17. März, zum Sprechtag ins Landratsamt Gotha ein. Die Gespräche finden ab 9 Uhr in der 18. März-Straße 50 in Beratungsraum 207 statt, kündigt die Pressestelle der Kreisverwaltung an.

Der Beauftragte hilft Bürgern in allen Fällen, in denen sie von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Jeder habe das Recht, sich mit seinem Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Kurt Herzberg befasse sich mit den von Bürgern herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vorschlägen und helfe ihnen im Umgang mit Behörden. Er wirke auf eine schnelle, unbürokratische und einvernehmliche Erledigung der Bürgeranliegen hin. Sofern der Bürgerbeauftragte nicht zuständig sein sollte, leite er das Anliegen an die entsprechende Stelle weiter.

Unterlagen, etwa Bescheide oder Schreiben der Behörden, die die Anliegen betreffen, sollten zu den Gesprächsterminen mitgebracht werden, für die zudem um Anmeldung gebeten wird. Weitere Infos sowie Termine für Gespräche im Büro des Bürgerbeauftragten in Erfurt gibt es auf www.buergerbeauftragter-thueringen.de.

Interessierte werden gebeten, einen persönlichen Termin unter Telefon: 0361/5 73 11 38 71 zu vereinbaren.