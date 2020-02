Professor Schunk aus Gotha erklärt die Leberwerte im Blut

Als Leberwerte bezeichnet man die in einer Blutprobe gemessenen Werte, die mögliche Schädigungen der Leber anzeigen. Im Einzelnen sind es vor allem die Leberenzyme Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT) und Glutamatdehydrogenase (GLDH), die Auskunft geben. Bei einer Erkrankung des Organs werden sie in das Blut abgesondert. Ihre Grenzwerte erhöhen sich dadurch in einem bestimmten Verhältnis und deuten je nach Grad des Anstieges auf unterschiedliche krankhafte Veränderungen hin.

Chronische Lebererkrankungen durch Alkohol oder Medikamente

So ist das Enzym GPT maßgeblich am Eiweißabbau in der Leber beteiligt. Sowohl chronische Lebererkrankungen, wie Entzündungen und Leberschäden durch Alkohol oder Medikamente, Leberzirrhosen, Lebertumore und Lebermetastasen, als auch Gallenstauungen bei Gallengangsverschluss lassen den GPT-Wert im Blutserum und Blutplasma ansteigen. Der Therapieverlauf kann anhand von Grenzwerten gut überwacht werden.

Das Enzym Glutamat-Oxalacetat-Transferase (GOT) ist ebenfalls am Eiweißabbau beteiligt. Allerdings nicht nur in der Leber, sondern auch im Herz und in den Muskeln. Bei einer Schädigung dieser Organe wird es vermehrt ins Blut ausgeschüttet, beispielsweise im Falle eines akuten Herzinfarktes oder einer Leber- und Gallenerkrankung. Schwere körperliche Arbeit und damit einhergehende Muskelbelastung können ebenfalls zu einer vorübergehenden Erhöhung führen.