Erkrankung gibt noch Rätsel auf

Bisher sind in Deutschland verhältnismäßig wenig bestätigte Infektionsfälle mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 aufgetreten.

Das renommierte Robert-Koch-Institut, das alle Informationen weltweit verarbeitet, sieht auf der globalen Ebene eine dynamische Entwicklung zu einer ernsten, weltweiten Ausbreitung des sogenannten Coronavirus Covid-19, ohne die Schwere der neuen Atemweg-Erkrankung umfänglich einschätzen zu können.

Weiterer Anstieg der Infektionen zur Epidemie möglich

Die Krankheit und ihre Ausbreitung gibt noch viele Rätsel auf – bis hin zur Behandlung und zum Infektionsschutz. Es muss also mit einem weiteren Anstieg der Corona-Infektion zu einer Pandemie (Weltepidemie) gerechnet werden.

Stehen wir dieser Erkrankungswelle, die neben der Frühjahrs-Grippe (Influenza) auftritt, schutzlos gegenüber? Ich glaube nicht. Jeder kann sich schützen und muss etwas tun.

Genaue Erforschung und Analyse notwendig

Viele Einzelheiten, wie Infektiosität, Inkubationszeit, das heißt die Zeitdauer von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Symptome beziehungsweise der Krankheit, sind noch unklar. Aber es wird fieberhaft daran gearbeitet und die Lage analysiert und erforscht. Deshalb muss alles getan werden, um die Ausbreitung zu unterbinden.

Dieser neuartige Erreger verursacht in erster Linie Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber, einige Betroffene leiden unter Durchfall. Bei schweren Verläufen, vor allem bei älteren Menschen oder bei chronischer Grundkrankheit wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es schwere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündung.

Hygiene beachten und Immunsystem stärken

Die Übertragung der Erreger erfolgt meist über Tröpfchen beim Husten, Niesen, Schnupfen. Wie bei jeder Grippewelle kann man sich vor Ansteckung schützen, indem man etwa einen bis zwei Meter Abstand zu Verdächtigen oder Erkrankten hält, Händeschütteln vermeidet, nicht in die Gegend niest und hustet, sondern in die Ellenbeuge oder das Tempo-Taschentuch, was man hinterher entsorgt.

Wenn in die Hände gehustet wird, niemals das Gesicht damit berühren. Oft die Hände waschen und desinfizieren. Es gilt, das Immunsystem zu stabilisieren mit vitaminreicher Kost, Mineralstoffen und Eiweiß, Bewegung an frischer Luft ohne Überforderung.

Eine Infektion über unbelebte Oberflächen, wie importierte Waren, Postsendungen und Gepäck, ist bisher nicht dokumentiert und scheint unwahrscheinlich. Unnötige Kontakte und Reisen in Risikogebiete sollten vermieden werden, ebenso Menschenansammlungen.