Diese Schaufensterpuppe wurde in Berlin zur Demo-Teilnehmerin gemacht. In Gotha ist eine Verwandte derweil gekidnappt worden.

Puppen-Napping in Gotha am hellichten Tag

Gotha. Mit einer sperrigen Beute machte sich ein Dieb in einem Gothaer Bekleidungsgeschäft davon.

Dass sich Ladendiebe unentgeltlich Waren aneignen, darf ja als bekannte Tätigkeitsbeschreibung gelten; dass ein Langfinger in Gotha gleich eine ganze Schaufensterpuppe aus einem Geschäft schleppt, offenbart neue Qualitäten. So geschehen am Montag zwischen 11 und 13 Uhr in einem Bekleidungsladen am Gothaer Hauptmarkt. Der Wert des sperrigen und stummen Beuteguts beträgt ungefähr 500 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Dieb in Begleitung der Puppe gesehen haben. Hinweise unter Telefon: 03621/781124.