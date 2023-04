Puppentheater mit historischen Figuren in Catterfeld

Altenbergen/Catterfeld. Zum Museumsnachmittag in Altenbergen/Catterfeld kommen historische Ausstellungsstücke zum Einsatz.

Ein Puppentheater nach historischem Vorbild wird am Sonntag, 30. April, von 14 bis 17 Uhr zum Museumsnachmittag in Catterfeld aufgeführt. Stefanie Kretschmann haucht den handgeschnitzten Puppen aus der Sammlung des Johannisbergmuseums Leben ein. Das Kasperschnitzen hat in dem Thüringer-Wald-Dorf lange Tradition, was auch der Puppen- und Spielwarenindustrie zugute kam, die im 19. Jahrhundert rund um Waltershausen und Ohrdruf wuchs.