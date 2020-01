Friedrichroda. In Friedrichroda gab es in der Silvesternacht unschöne Szenen. Gegen einen 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Feuerwehrmann im Einsatz mit Pyrotechnik beschossen

Unschöne Szenen gab es in der Silvesternacht in Friedrichroda im Landkreis Gotha. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde gegen 0.30 Uhr Pyrotechnik in Richtung eines 34-jährigen Feuerwehrmannes abgefeuert, der zur Absicherung eines Feuerwerkes am Panoramablick eingesetzt war.

Der Feuerwehrmann sei nicht getroffen und nicht verletzt worden. Auch Sachschaden sei nicht entstanden. Gegen einen 32-jährigen Ortsansässigen sei jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden, hieß es von der Polizei.

