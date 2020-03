Quadratur der Leichtigkeit

Vom 14. März bis zum 14. Juni 2020, also für drei Monate, zeigt der Bad Tabarzer Kunstverein Scenepart Arbeiten von Alfred Traugott Mörstedt (ATM). Mit dieser Hommage zum 95. Geburtstag ehrt der Verein einen der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts in Mitteldeutschland. „Die Quadratur der Leichtigkeit“ vereint vielfältige Arbeiten aus Mörstedts Schaffen, für den die räumlichen Möglichkeiten zwar eine Zäsur setzten, jedoch einen guten Überblick zu geben vermögen.

ATM, 1925 in Erfurt geboren, studierte an der Meisterschule für angewandte Kunst, unter anderem bei Otto Knöpfer, sowie an der Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar. Hier belegte er Seminare bei Hanns Hoffmann-Lederer, einem Schüler von Paul Klee und Johannes Itten, und bei Hermann Kirchberger. Mörstedt gehörte zu den Studenten, die im Weimarer Klima Ende der 1940er-Jahre Hoffnung schöpften. Waren doch die Ideen des Bauhauses wieder lebendig, nachdem sie von den Nazis als entartet verboten waren.

Die Hoffnung währte nicht lange. Ebenso wie die braunen Machthaber ordneten nun die roten Herrscher Kunst und Kultur ihrer Ideologie unter. Die unselige Formalismusdiskussion zerstörte unweigerlich den kreativen Lehrbetrieb an der Weimarer Hochschule. 1951 wurde Mörstedt das Stipendium entzogen und die Fortführung seines Studiums in Dresden verweigert. Er ging für kurze Zeit an die Hochschule für Bildende Kunst in Berlin-Weißensee, wo er aus akuter Finanznot 1952 sein Studium abbrach.

Wundersame Erscheinung in einer Kirschbaumplantage – so betitelte Alfred Traugott Mörstedt das 1975 entstandene Werk. Zu sehen war es bei der ersten Mörstedt-Ausstellung in Tabarz im Jahr 1978. Foto: Klaus-Dieter Simmen

ATM schlug sich danach durch, als Gebrauchtwerber, als Designer in der vogtländischen Textilindustrie. Ab 1960 arbeitete er dann freischaffend in Erfurt. Die Schau im Kunstwerk in Bad Tabarz widerspiegelt diese Entwicklung und zeigt, Mörstedt ist sich treu geblieben, hat abseits von der staatlich verordneten Formensprache seine eigene gefunden und perfektioniert. Gemeinsam mit anderen Künstlern gründete er 1963 die Erfurter Ateliergemeinschaft, die künftig ermöglichen sollte, was ihnen der offizielle staatliche Kunstbetrieb verweigerte, nämlich Ausstellungsmöglichkeiten. Das rief unweigerlich die Staatssicherheit der DDR auf den Plan, die umfangreiches Material über ihn sammelte und auch nicht davor zurück schreckte, ihn unter Druck zu setzen. All dies änderte nichts daran, dass er weiterhin seinen Weg ging und unverdrossen an seiner künstlerischen Entwicklung arbeitete – bis zu seinem Tod im April 2005 in Erfurt.

Acht Jahre später rief seine Witwe Helga Johanna die Alfred-Traugott-Mörstedt-Stiftung ins Leben. Sie fand ihre Heimstatt auf der Heidecksburg in Rudolstadt, wo der künstlerische Nachlass verwaltet wird. 182 Werke aus der Weimarer Studienzeit, 400 Druckgrafiken, 158 Druckplatten und -stöcke, 550 Werke auf Papier sowie zahlreiche Skizzenhefte, Batiken, illustrierte Bücher und Kataloge sind dort verwahrt. Aus diesem Fundus hat die Stiftung die Ausstellung für Bad Tabarz zusammengestellt.

Der Querschnitt zeigt einen Künstler, dessen Werke, wie er selbst formuliert hat, nicht mit der Hand, sondern im Kopf und mit dem Herzen entstanden. Sie zeigen Mörstedt als hintersinnigen Denker und als Querdenker und als einen, der diebisches Vergnügen darin empfindet, auch um die Ecke zu denken.

Übrigens sind in der Gemeinde nicht zum ersten Male Arbeiten des Erfurter Künstlers zu sehen. Im Sommer 1978 hat die Ortsgruppe Tabarz des Kulturbundes der DDR ATM für eine Personalausstellung gewonnen. Die damalige Vorsitzende, die Lehrerin Ingeborg Petsch, schuf die Rahmenbedingungen für eine erste Kunstausstellung, deren weitere folgen sollten. Zu sehen waren die Arbeiten im Mehrzweckgebäude des Schwimmbades.

Die Vernissage für „Die Quadratur der Leichtigkeit“ beginnt am Samstag, 14. März, um 18 Uhr im Kunstwerk in der Zimmerbergstraße 18. Die Laudatio hält Karl Heinz Hänel, Direktor der Mörstedt-Stiftung. Elisa Sommer an der Harfe sorgt für den musikalischen Part.