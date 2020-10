Quiz zur Landwirtschaft für Schüler im Kreis Gotha

„Lernort Bauernhof Thüringen“ heißt das Projekt, in dessen Rahmen die beiden eingetragenen Vereine Landvolkbildung Thüringen und Thüringer Ökoherz ein Gewinnspiel gestartet haben. Grundschüler aus Thüringer Schulen sollen dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Landwirtschaft auseinander zu setzen. Es gäbe tolle Preise zu gewinnen, kündigt Christian Augsten von Ökoherz an. Zum Beispiel einen unentgeltlichen Besuch auf der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt oder eine exklusiv organisierte Milchparty in der Schule.

In Thüringen kooperiere man mit 60 Betrieben, die Erkundungen anbieten. Sowohl konventionelle wie Biolandwirtschaft sind vertreten. Im Landkreis Gotha gehören die TZG Ernstroda GmbH und die Hofkäserei Burgmühle Haina dazu. Das Quiz selbst, Informationen zur Teilnahme und den Preisen im Detail gibt es im Internet auf der Projektwebsite www.lernort-bauernhof-thueringen.de. Der 18. Dezember ist der Einsendeschluss. Ein weiteres Quiz ist für das Frühjahr 2021 geplant – dann für das fünfte und sechste Schuljahr. Schulklassen, die sich generell für einen Besuch auf Bauernhöfen interessieren, könne sich unter der E-Mail-Adresse c.augsten@oekoherz.de an den Verein Ökoherz wenden.