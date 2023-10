Quizzen in der Gothaer Stadtbibliothek

Claudia Klinger weiß, warum der 19. Oktober ein unterhaltsamer Abend für Schweden-Fans und Lindgren-Experten werden könnte.

In der Stadtbibliothek Gotha ist 2023 Astrid-Lindgren-Jahr. Aus diesem Anlass gab schon etliche Veranstaltungen rund um Pippi Langstrumpf und ein Midsommar-Fest. Nun hat sich das Team noch etwas einfallen lassen und lädt am Donnerstag, dem 19. Oktober, 18 Uhr, Erwachsene zum ersten Quizabend in den Hanns-Cibulka-Saal ein. Thema soll Schweden, die Heimat der berühmten Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, sein.

Teilnehmen können Gruppen mit bis zu fünf Personen. Als Moderator führt Ralph-Uwe Heinz durch den Abend, der durch die regelmäßigen Pub-Quiz-Abende im „S’Limerick“ schon Erfahrung hat. Manche kuriose Fakten sollen zu erraten sein.

Neben dem Spaß am Rätseln für alle winke dem Sieger-Team ein schöner Preis, verspricht die Bibliothek. Also: Egal ob Sie Schweden-verliebt, Ikea-Fachmann, Lindgren-Experte, bekennender Abba-Fan oder einfach nur neugierig sind – es könnte ein unterhaltsamer Abend werden.

Das Angebot ist kostenlos, aber es wird um Voranmeldung per E-Mail an service@gotha.de oder per Telefon unter 03621 222 672 gebeten.