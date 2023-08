Bei einem Verkehrsunfall in Gotha ist ein Radfahrer verletzt worden (Symbolbild).

Radfahrer wird bei Unfall in Gotha schwer verletzt

Gotha. Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Gotha schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Unfall in Gotha ist Montagnachmittag ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. WIe die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr eine 60-jährige Hyundai-Fahrerin auf dem Mühlgrabenweg in Richtung Hersdorfkreisel. Dort überquerte ein 21-jähriger Fahrradfahrer einen Fußgängerüberweg und kollidierte dabei mit dem Pkw der 60-Jährigen.

Der 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war temporär voll gesperrt. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles trug der 21-Jährige keinen Fahrradhelm.

