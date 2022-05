Radtour zur Apfelstädt

Seebergen. Beim Radeln von Seebergen nach Erfurt gibt es Infos zu heimischen Flüssen.

Um den Zustand heimischer Flüsse geht es am Samstag, 21. Mai, bei der Radtour entlang der Apfelstädt und Gera. Veranstaltet wird die Ausfahrt von den Naturfreunden Thüringen in Kooperation mit Stephan Gunkel vom Flussbüro Erfurt. „Wir wollen den Menschen zeigen, wie ein natürlicher Flusslauf aussieht“, so Gunkel. Treffpunkt ist am Samstag auf dem Willy-Brandt-Platz, vor dem Hauptbahnhof in Erfurt um 8.45 Uhr. Von dort aus geht es mit der Bahn nach Seebergen, wo die Tour um 9.30 Uhr startet. Alle Interessierten sind eingeladen, sich der Tour anzuschließen. Eine 25 Kilometer lange Route bis nach Erfurt sei geplant, Ankunft gegen 14 Uhr, so Umweltverbandsreferent Sebastian Weidner.

Informationen: www.naturfreunde-thueringen.de oder Tel.: 0361 / 660 11 685.