Radverkehr im Kreis Gotha: Hals- und Beinbruch!

Victoria Augener wünscht sichere Fahrt auf zwei Rädern.

„Hals- und Beinbruch“ – Redewendungen wie diese nimmt man zum Glück nicht wörtlich, wenn man viel Glück wünscht. Und doch kommt die Phrase beim Radfahren in den Sinn. Unverletzt am Ziel anzukommen, ist keine Selbstverständlichkeit.

Redakteurin Victoria Augener Foto: Lutz Prager

Das zeigte sich zuletzt bei der Regenbogentour, die von kleineren Stürzen aufgehalten wurde. Und auch beim Fahrradfest in Ohrdruf wollte man „Hals- und Beinbruch“ wünschen. Denn so modern auch das Rad ist, so erfahren der Fahrer, es gibt Unfallrisiken, die man am Lenker nicht beeinflussen kann. Als Kommune, die für die Verkehrsgestaltung zuständig ist, aber schon.

Unübersichtliche Kreuzungen, Radwege die im Nirgendwo enden – noch lange sind nicht alle Gefahren aus dem Weg geräumt. Sicher werden diejenigen, die seit Beginn des Monats beim Stadtradeln teilnehmen, nach der dreiwöchigen Wettbewerbsphase ihre eigene Mängelliste im Kopf haben.

Natürlich, der beste Radweg ist nichts wert, wenn er von Autos überfahren oder zugeparkt wird. Auf der Straße braucht es mehr Respekt für Nicht-motorisierte. Doch das durchzusetzen, liegt auch in der Hand der Kommunen.