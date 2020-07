Zwei Männer haben Geld aus einer Spielothek in Gotha entwendet (Symbolfoto).

Gotha. Zwei Männer haben in der Nacht Bargeld aus einer Spielothek in Gotha entwendet. Eine Mitarbeiterin der Spielothek konnte die Täter folgendermaßen beschreiben.

Räuberische Erpressung in Gothaer Spielothek

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Räuberische Erpressung in Gothaer Spielothek

Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen gegen 0.10 Uhr Bargeld aus einer Spielothek in Gotha entwendet. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer im Hinterhof der Spielothek in der Hersdorfstraße und forderten von einer 52-jährigen Mitarbeiterin, nachdem sie die Tür geöffnet hatte, Bargeld.

Die Täter flüchteten mit Bargeld in bisher nicht bezifferter Höhe in unbekannte Richtung. Personen wurden nicht verletzt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Täter trugen nach Angaben der Polizei „Fratzen“-Masken, waren dunkel gekleidet und sprachen mit einem nicht-deutschen Akzent (nicht näher eingrenzbar).

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Freilaufende Doggen greifen mehrmals im Doppelpack an: Schwere Bisswunden bei Rauhaardackel Frieda

Verfolgungsfahrt durch die Gothaer Innenstadt