Gotha. Am Montag ertappte ein Ladendetektiv in Gotha einen mutmaßlichen Dieb. Der setzte sich daraufhin zur Wehr.

Räuberischer Diebstahl in Gotha - 42-Jähriger vorläufig festgenommen

Am Montagmittag hat ein 42 Jahre alter Mann in einem Supermarkt an der Bürgeraue offenbar Lebensmittel von geringem Wert gestohlen und wollte sich anschließend gewaltsam den Besitz der Beute sichern. Der Mann wurde daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen und festgehalten.

Daraufhin kam es zu einer Rangelei, da der Tatverdächtige versuchte, sich loszureißen. Verletzt wurde dabei nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Während der mutmaßlichen Tatausführung befanden sich zwei zulassungsfreie Messer im Rucksack des 42-Jährigen.

Hinzugezogene Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Dienstelle. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

