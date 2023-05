Aufgrund von Wildkrautbefall in der Rasenfläche werde an bestimmten Stellen ein Erdaustausch mit anschließender Neuansaat und teilweise auch eine Reparatursaat erfolgen. (Archiv)

Rasenflächen der Gothaer Wasserkunst in der Kur

Gotha. Bedingt durch Pflegemaßnahmen wird das Grün an der Wasserkunst vorübergehend optisch weniger ansprechend, teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Zierrasen an der Wasserkunst in Gotha benötige mindestens zweimal im Jahr eine intensive Rasenpflege, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Gotha. Der erste größere Pflegegang, welcher das Vertikutieren beinhaltet, werde nun nach der Eröffnung der Wasserkunst durchgeführt.

Aufgrund von Wildkrautbefall werde an bestimmten Stellen ein Erdaustausch mit anschließender Neuansaat und teils auch eine Reparatursaat erfolgen. Bedingt durch diese Pflegemaßnahmen würden die Rasenflächen an der Wasserkunst etwa vier bis sechs Wochen lang nach der Maßnahme optisch weniger ansprechend sein, doch anschließend werde die Zierrasenfläche wieder einen hervorragenden Anblick bieten, wird versichert.