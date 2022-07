Raser erwischt: Mit 109 km/h durch 70er-Zone im Landkreis Gotha

Trügleben. Die Polizei kontrollierte im Landkreis Gotha mehr als 800 Autos. Einige von ihnen hatten es besonders eilig.

Am Donnerstag führte die Polizei zwischen 6 Uhr und 12 Uhr Geschwindigkeitskontrollen zwischen Gotha und Trügleben durch. In diesen sechs Stunden fuhren mehr als 800 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei.

Laut Polizei war fast jeder siebte zu schnell. Ein Raser hatte es aber besonders eilig. Er fuhr mit 109 km/h anstatt den erlaubten 70 km/h. Ihm droht nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.