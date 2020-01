Gotha. Die Polars aus Gotha und der Beat-Club Leipzig wirken beim Konzert der Rattles in der Stadthalle mit.

Rattles spielen in der Stadthalle Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rattles spielen in der Stadthalle Gotha

Am Sonnabend gibt es in der Stadthalle Gotha ein Wiedersehen mit der dienstältesten westdeutschen Beatgruppe The Rattles. Sie begeht dieses Jahr ihr Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen. Die Rattles gelten als Urväter der deutschen Rockszene.

Bei dem Konzert in der Stadthalle wirken zwei weitere Bands mit: die Polars aus Gotha und der Beat-Club Leipzig. Beginn des Konzertes ist 20 Uhr, der Einlass ist ab 19 Uhr geöffnet.