Regionale Struktur spielt bei Bewerbungen eine Rolle

Als hervorragender Ausbildungsbetrieb wurde Hermes Fulfiment GmbH Ohrdruf ausgezeichnet. Blumen und Urkunde gab es von Cornelia Haase-Lerch, Geschäftsführerin der IHK Erfurt (rechts) an Volker Weidemann, Leiter Logistik (2. von rechts) und Ausbilder Martin Schein. Gratuliert hat auch Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung, Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.

Ohrdruf. Das Ohrdrufer Unternehmen Hermes Fulfiment wurde als hervorragender Ausbildungsbetrieb von der IHK Erfurt und der Arbeitsagentur ausgezeichnet.

Ausbildung ist kein Selbstlöser, dafür muss man schon etwas tun, meine die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Cornelia Haase-Lerch. Für sie sei es beeindruckend, wie aktiv Unternehmen in Sachen Berufsausbildung sind. Schließlich sollen sie jungen Menschen die Chance, eine Ausbildung zu absolvieren ermöglichen. Aus diesem Grund zeichne die IHK gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte jährlich Unternehmen aus, die sich seit Jahren überdurchschnittlich für eine gute Berufsausbildung einsetzen. So habe jetzt das Ohrdrufer Unternehmen Hermes Fulfiment GmbH die Urkunde für den „Hervorragenden Ausbildungsbetrieb 2022“ entgegennehmen können.

Im Ohrdrufer Logistikzentrum Hermes sind derzeit 13 Auszubildende beschäftigt, erklärt Ausbilder Martin Schein. In den letzten zehn Jahren seien 81 Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden. „Wir würden gerne jährlich 15 Jugendliche ausbilden, doch so viele bewerben sich nicht“, sagt Schein. Einige blieben nach der Ausbildung am Standort, andere sollen Studienangebote der Fachhochschulen nutzen.

Wie Volker Weidemann, Leiter des Logistikzentrums bestätigte, will Hermes die Trainee-Programme wieder aufleben lassen. Zudem sollen auch duale Studien angeboten werden. Sehr beliebt seien bei Schülern die Praktika, die das Unternehmen regelmäßig anbietet. Auch Ferienarbeit für Schüler ab 15 Jahren seien möglich, betonte der Ausbilder.

Während der Ausbildung sollen die Azubis verschiedene Standorte durchlaufen und Abläufe und Strukturen kennen lernen. Der Einzugsbereich der Lehrlinge sei regional behaftet. So sollen diese aus Gotha, Ohrdruf, Hohenkirchen, Herrenhof und Schwabhausen kommen. „Wir würden gerne auch Lehrlinge aus anderen Landkreisen bei uns ausbilden, aber da müsste der ÖPNV besser werden“, meint Martin Schein.