Reinhardsbrunn: Gedenken an wundersamen Landgraf

An Landgraf Ludwig IV. wird am Mittwoch, 28. Oktober, 14 Uhr, im Zentrum für Spirituellen Tourismus in Reinhardsbrunn erinnert. Der Ehemann von Elisabeth der Heiligen, der auch als Ludwig der Heilige bekannt ist, wurde vor 820 Jahren geboren und am Ende seines Lebens in Reinhardsbrunn bestattet. Im Rahmen seiner Grablege sollen sich Wunder ereignet haben, lässt der Veranstalter wissen.

Die Ausstellung „Besitzgrenzen des Klosters Reinhardsbrunn im Hochmittelalter“ von Alexander Müller wird zu diesem Zweck am Mittwoch eröffnet. Bei guter Witterung ist eine Andacht an Ludwigs Grab geplant. Anschließend wird zu einer Kaffeetafel eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 03623/303085 oder per E-Mail unter kirche-und-tourismus@t-online.de