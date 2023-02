Wieland Fischer über Skat in der Orangerie

18, 20 – Gothas Orangeriefreunde machen das Spiel. Deren Gründungsmitglied Reinhard Bechmann will am Sonntag, 14. Mai, erstmals ein Skatturnier im Orangenhaus ausrichten. Um Skat ist es ruhig geworden. Traditionelle Skatturniere laufen nicht mehr, wenn, dann via Internet, stellt Bechmann, Freund des Altenburger Kartenspiels, fest. – Auch wir. Skatbrüder und -schwestern gehörten zu den treuesten Informanten unserer Zeitung. Sonntag für Sonntag etwa meldeten die Tambacher Buben Sieger und Teilnehmerzahlen von Skatturnieren, die landauf, landab ausgetragen wurden.

Auch Reinhard Bechmann gehört zu den eifrigen Kartenspielern. Er habe an vielen Skatturnieren in Thüringen teilgenommen, in Gotha, Oberhof, Seebach, Erfurt und Altenburg. Der Skatbruder erinnert sich gut daran, dass der Skatklub Gotha Turniere sogar am Karfreitag in der damaligen Gaststätte „Zur Freundschaft“ in Gotha ausgerichtet hatte. Mehr als Hundert Spieler beteiligten sich daran. Bei einem Startgeld von 50 Mark seien Gewinne von mehr als 1000 Mark für den ersten Preis vergeben worden. Eine Gothaer Skatlegende und Organisator war Walter Weiz vom Skatklub Gotha. Später wurde das Gothaer Skatturnier sogar ins Programm des Gothardusfestes aufgenommen.

Gern wurde beim Reizen und Stechen auch geraucht. Alles Geschichte.

Nun soll das Skatfeuer neu entfacht werden. Zwei Trümpfe könnten beim Skat im Orangenhaus stechen: das Ambiente der Orangerie und Sachpreise der Orangerie-Freunde. Für die zwei Serien zu 48 Spielen wird ein Startgeld von 20 Euro erhoben. Ein Viertel der Skatspieler kann sich auf einen Geldpreis freuen.

Gewinner wären jedenfalls alle Teilnehmer, wenn es am Sonntag, 14. Mai, ab 9.30 Uhr heißt: 18, 20 – passe.