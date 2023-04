Repair Café Gotha nun immer samstags

Gotha. Wer defekte Haushaltsgegenstände hat, kann damit am 29. April ins Mehrgenerationenhaus Gotha kommen.

Das Repair Café Gotha ändert seine Öffnungszeit. Künftig finden die Treffen an jedem letzten Samstag im Monat statt, an gewohnter Stelle im Gothaer Mehrgenerationenhaus am Hauptmarkt 17. Der nächste Termin steht damit also am 29. April zwischen 15 und 18 Uhr an. Für Interessenten gilt nach wie vor: Jegliches handlich Reparaturbedürftiges kann mitgebracht werden – egal ob Toaster, Smartphone, Laptop, Hose oder selbst die Nähmaschine, unabhängig von Alter und Fabrikat.

Das Team des Repair Cafés hilft ehrenamtlich und unentgeltlich, liebgewonnene Gegenstände und Geräte wieder in Ordnung zu bringen. Auch Helfer mit Reparaturexpertise sind willkommen. Im Mai fällt das Treffen aus; danach gibt es die nächsten Termine am 24. Juni und 29. Juli.