Rettungsdienste im Landkreis Gotha mit neuer Ausstattung

Seit Ende Januar dieses Jahres ist das Notarzteinsatzfahrzeug der Rettungsdienst Schmolke GmbH Waltershausen mit einem mechanischen Reanimationsgerät ausgestattet. Das Deutsche Rote Kreuz in Gotha zieht am Dienstag mit ihrem Notarzteinsatzfahrzeug nach.

Kontinuierliche Herzdruckmassage nach Bedürfnissen der Patienten

Umfangreiche Schulungen gingen dem Einsatz voraus. So wurden die Mitarbeiter in die Anwendung eingearbeitet, indem sie das Gerät an Trainingspuppen testeten. Christian Kronfeld, Leiter der Notfallsanitäterausbildung, erklärte, dass das Reanimationsgerät eine kontinuierliche, gleichbleibende und unermüdliche patientenangepasste Herzdruckmassage ermöglicht – ohne Unterbrechungen, die sonst auf Transportwegen, wie in Treppenhäusern oder Waldgebieten, entstehen. Der Rettungsdienst Schmolke investierte in das Gerät rund 15.000 Euro, so Geschäftsführer Thomas Schmolke.

Aktuellster Stand der Notfallmedizin

Für die Notfallsanitäter und Notärzte stellt das mechanische Reanimationsgerät einen großen Vorteil dar, weil sie sich auf langen Fahrstrecken nunmehr vorschriftsmäßig wieder anschnallen können. Das war vorher nicht der Fall, da sie bei lebensrettenden Herzdruckmassagen ununterbrochen mit der Hand am Patienten agieren mussten, teilt Kronfeld mit. Damit sind beide Rettungsdienste auf dem aktuellsten Stand der Notfallmedizin.