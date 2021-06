Ein Zwölfjähriger auf einem Fahrrad ist in Gotha von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Rettungseinsatz in Gotha - Zwölfjähriger angefahren

Gotha. In Gotha ist Dienstagnachmittag ein Zwölfjähriger verletzt worden. Ein Auto hatte den Jungen angerufen, der mit einem Fahrrad unterwegs war.

Am Dienstagnachmittag ist es in der Gothaer Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem Opel von der Gerbergasse auf die Gartenstraße fahren. Gleichzeitig war ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad auf dem Fußweg aus Richtung Huttenstraße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs. Beide stießen zusammen, der Zwölfjährige stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt.

Am Auto und am Fahrrad entstand entsprechender Sachschaden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: