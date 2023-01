Rewe spendet für Kinderhospiz Tambach-Dietharz

Mehr als 618.000 Euro übergaben Rewe-Kaufleute aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als Gesamtspende an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.

Tambach-Dietharz. Mehr als 618.000 Euro überreichten Kaufleute von Rewe aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz.

Das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz kann sich über eine großzügige Spende von insgesamt 618.013,55 Euro freuen. Das Geld stammt vom Lebensmittelhändler Rewe, das in den Jahren 2021 und 2022 durch verschiedene Aktionen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen eingeworben wurde. Zur Übergabe reisten Kaufleute und Vertriebsleiter nach Tambach-Dietharz, um die Spende persönlich vor Ort zu überreichen.

Gegenwärtig wird im Kinderhospiz renoviert, sodass den Kaufleuten ein Rundgang durch das Kinderhospiz ermöglicht werden konnte, erklärte Pressereferent Marcus Köhler vom Kinderhospiz. Das Unternehmen engagiert sich seit 2005 für das Kinderhospiz. Seit dieser Zeit sind 2,25 Millionen Euro zusammengekommen.