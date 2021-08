Riesenseerose und Bionik: Georgenthaler Bernd Hill veröffentlicht Buch über Victoria amazonica

Gotha. Georgenthaler Bioniker Bernd Hill mit seinem Buch zur Riesenseerose Victoria amazonica.

Seit er die Riesenseerose am Amazonas mit eignen Augen sah, ist die Begeisterung für diese Pflanze noch gewachsen. Klar, als Bioniker weiß Bernd Hill, welche Bedeutung die Victoria amazonica als Ideengeber für technische Konstruktionen hat. An Hand der Blattunterseite kann er prima beschreiben, wie diese als Vorbild für den Kristallpalast diente, der 1851 auf der ersten Weltausstellung im Londoner Hyde Park für ungläubiges Staunen sorgte. Genau das hat er auch in den Mittelpunkt seiner Vorträge gestellt, die er jüngst vor einem interessierten Publikum auf der Bundesgartenschau in Erfurt hielt.

Jetzt hat er sein Wissen über die Victoria amazonica in ein kleines Büchlein gefasst, in dem es nicht nur um Bionik geht – auch wenn das faszinierend ist. Hill erzählt, dass – während alle anderen Seerosen tagsüber aufblühen – die Riesenseerose ihre Blüte in der Nacht öffnet.

Faszinierende Legenden ranken sich um die Pflanze

Dem Betrachter präsentiert sich eine weiße Blume mit betörendem Duft. Der dient dazu Käfer anzulocken, die sich im Blüteninnern tummeln. Dabei streifen sie Pollen anderer Seerosen ab und laden sich neue auf. Dazu sperrt die Victoria diese Insekten ein. Erst am nächsten Abend entlässt die Schwimmpflanze sie wieder in die Freiheit, wo diese prompt die nächste Riesenseerose ansteuern. Die Blüte aber, jetzt bestäubt, leuchtet plötzlich in Rot und hat allen Duft verloren. Nur wenig später sinkt sie auf den Grund des Amazonas.

Das ist ebenso faszinierend, wie die Legende, die sich um die 1801 vom Böhmen Thaddaeus Haenke entdeckte Pflanze spinnt. Es ist eine ebenso leidenschaftliche wie tragische Liebesgeschichte, an deren Ende die Riesenseerose dem Amazon entwächst.

Das Buch ist derzeit in der Thalia Buchhandlung in der Marktstraße in Gotha erhältlich, reich bebildert mit Zeichnungen des Georgenthaler Autors Bernd Hill.