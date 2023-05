Ringelnatz-Abend im Neudietendorfer Kulturhof

Neudietendorf. Ulf Annel und Verena Fränzel treten Samstagabend in Neudietendorf auf. Der Kulturof plant weitere Veranstaltungen.

Einen Ringelnatz-Abend mit Ulf Annel und Verena Fränzel soll es am Samstag, 20. April, im Kulturhof mit Café in Neudietendorf geben. Beginn der Veranstaltung im Café Zwölf ist um 19 Uhr. Im Juni ist ein Flamenco-Abend geplant, teilen die Veranstalter weiter mit. Eine australische Folksängerin soll dann im August zu Gast sein.

Das Café gibt es seit knapp einem Jahr. Es befindet sich in einem Vierseitenhof in der Zinzendorfstraße 12 in der Ortsmitte von Neudietendorf. Aus dem Vierseitenhof wurde in rund zwei Jahren aufwändiger Bauzeit ein „Wohn- und Kulturhof“. Für die kulturellen Angebote im Café und im Innenhof wurde eigens ein Verein gegründet. „Kulturverein Zinzendorfstraße 12“ heißt er.