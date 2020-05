Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rock‘n‘Roll auf dem Heuberg

Zum Pfingstfest gibt es wieder Rock‘n-Roll auf dem weitläufigen Heuberg-Areal. So findet das ausgefallene Himmelfahrtkonzert mit den Polars am Pfingstsonntag, 31. Mai, statt. Von 13.30 Uhr bis 16 Uhr kann man dann am Rennsteig wieder Willi Woigk und seine Mannen hören. Am Montag, 1. Juni, wird der Live-Musiker & Party-DJ Svend Walter ebenfalls von 13.30 bis 16 Uhr das Publikum auf dem Heuberg unterhalten. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.