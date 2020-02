Elisabeth Lee und Cozmic Mojo treten am, Freitag, 14. Februar, ab 21 Uhr im Pub The Londoner in Gotha auf.

Rock und Blues in Gotha

Rock und Blues durch Jahrzehnte, das sei, was die Texanerin Elizabeth Lee und Cozmic Mojo auf der Bühne zelebrieren. Ihre Performance von Original- und Coversongs sei eine Mischung aus Sheryl Crow, Janis Joplin, Rolling Stones, Bonnie Raitt, Etta James und Black Keys, kündigen die Veranstalter an. Am Freitag, 14. Februar, um 21 Uhr rocken sie die Bühne im Gothaer Pub The Londoner in der Parkstraße 15. Die Location hat ab 18 Uhr geöffnet. Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse, für 12 Euro im Vorverkauf.