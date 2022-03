Rock- und Leseabend mit Martin Semmelrogge

Schauspieler Martin Semmelrogge liest Samstagabend, 5. März, in der Begegnungsstätte Kukuna in Bad Tabarz.

Bad Tabarz. Namhafter Schauspieler tritt mit Thomas Kleber aus Waltershausen in der Kukuna Bad Tabarz auf.

Martin Semmelrogge ist nicht nur ein authentischer Schauspieler, sondern kann auch sehr lebendig und anschaulich Geschichten erzählen. Was ihm in seinem bewegten Schauspielerleben passiert ist, hat er in zwei kurzweilige autobiografische Bücher verpackt. Daraus liest er am Samstag, 5. März, 19 Uhr in Bad Tabarz in der Kukuna. Musikalisch begleitet wird Semmelrogge von Thomas Kleber aus Waltershausen begleitet. Der Mitbegründer der Band Atlantis ist eine feste Größe des Musiksommers in Bad Tabarz.

Tommy (Thomas Kleber) will für rockige Töne bei der Lesung sorgen. Foto: Kuramt Bad Tabarz

Martin Semmelrogge wurde ein großes Schauspieltalent in die Wiege gelegt, so die Ankündigung zur Veranstaltung. Kein Wunder, sind denn seine Eltern beide Schauspieler gewesen, und mit seinen Kindern Joanna und Dustin, wurde diese Tradition fortgesetzt.

Seit Beginn der Siebzigerjahre ist der Sohn des Schauspielers Willy Semmelrogge in der deutschen TV- und Kinolandschaft präsent. Egal, ob in der legendären Serie „Die Vorstadtkrokodile“ oder in Kino-Klassikern wie „Das Boot“ oder „Schindlers Liste“ – er verleiht seinen Charakteren eine erfrischende Authentizität.

Für die Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Testen ist im Tabbs, Schwimmbadweg 10, Donnerstag, Freitag und Samstag bis 20 Uhr möglich.