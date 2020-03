Ballstädt. Der Veranstalter verschiebt das Event „Rock of the Generations“ im Ballstädter Kulturhaus auf den Sommer.

Rockkonzert in Ballstädt fällt aus

Eigentlich sollte es am Samstag, 28. März, im sanierten Ballstädter Kulturhaus wieder rocken. Der Veranstalter Uwe Schmähling wollte sein erfolgreiches Musikformat vom November vergangenen Jahres, „Rock of the Generations“ mit zeitlosen Songs der Musikgeschichte aus den 1950er- bis 1980er-Jahren, weiter führen. Schmähling möchte mit dieser Veranstaltungsreihe nach eigener Aussage wieder an die 1970er- und 1980er-Jahre anzuknüpfen, als sich namhafte Musiker, wie Jürgen Kerth, Engerling oder Blues Vital, im Ballstädter Kulturhaus die Mikros in die Hand gaben. Er möchte dort wieder ein Zentrum für gute Rockmusik etablieren.

Doch leider habe ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geplante Konzert mit den Micados, Carry On und dem Special Guest John Idan, ehemals Yardbirds, müsse verschoben werden. Von seinem angedachten Konzept werde er jedoch nicht abweichen, sagte Uwe Schmähling dieser Zeitung. Ende Juni, Anfang Juli solle das zweite Konzert der Generationen in Ballstädt nachgeholt werden – in der Hoffnung, das sich das Thema Coronavirus bis dahin erledigt hat.