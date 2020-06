An der Burg Ohrdruf ist am Freitag und Samstag Rosenmarkt.

Rosenwelten an der Burg Ohrdruf

An diesem Freitag und Samstag können die Besucher des Marktes im Park an der Burg Ohrdruf in die „Rosenwelten“ eintauchen. Über 80 Rosensorten werden zum Kauf angeboten – mit fachmännischer Beratung, kündigt der Burgbetreiber, die Arcos Messen GmbH, an.

Damit alles richtig anwächst und zur Geltung kommt, gebe es auch spezielle Rosenhalterungen und Dekorationen zu kaufen. Es hätten sich erneut über 40 Händler aus ganz Deutschland für den Markt angesagt. Der Eintritt ist frei.

Der Markt im Park an der Burg Ohrdruf findet noch bis zum 27. Juni jeden Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt statt.