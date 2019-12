Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rote Ampel missachtet: Langer Stau - Einbruch in Supermarkt

Einbruch in Supermarkt

In der Nacht auf Montag kam es in der Oststraße zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Gegen 0.25 Uhr schlug ein unbekannter Täter eine Scheibe der Eingangstür zur angrenzenden Bäckerei-Filiale ein. Durch diese Öffnung gelangte er in den Kassenbereich des Supermarktes. Dort riss er an vier Kassen die Spendenbox einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung schwer kranker Kinder und Jugendlicher ab.

Anschließend flüchtete der Täter über die eingeschlagene Türscheibe in unbekannte Richtung. Wie viel Geld sich in den vier Spendenboxen befand, wird gegenwärtig ermittelt. Der Sachschaden an der Eingangstür beträgt etwa 1000 Euro.

Zum unbekannten männlichen Täter ist der Polizei bislang bekannt, dass er eine dunkel-gestreifte Kapuzenjacke trug und einen Rucksack bei sich führte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0320804/2019 entgegen.

Rote Ampel missachtet: Langer Stau

Am Montagvormittag fuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer in der Dr.-Troch-Straße in Richtung Luftschiffhafen. An der Ampelkreuzung der Dr.-Troch-Straße und der B 247 missachtete der Fahrer das Rot für seine Fahrtrichtung und fuhr in die Kreuzung ein. Gleichzeitig fuhr auf der B 247 ein 48-jähriger Kia-Fahrer bei Grün in die Kreuzung aus Richtung A4 kommend. Es kam zum Zusammenstoß.

Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden an den beiden Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Infolge des Unfalls kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.