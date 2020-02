Roter Löwe am Gothaer Hauptmarkt in neuem Gewand

Endlich soll das Haus zum Roten Löwen am obereren Hauptmarkt saniert werden. Die Baugesellschaft Gotha wird noch in diesem Jahr damit beginnen. Acht Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten sollen entstehen.

Schon vor 15 Jahren stand es zum Verkauf. Für läppische 70.000 Euro sollte das sanierungsbedürftige Gebäude mit seinen 354 Quadratmetern Fläche den Besitzer wechseln. Wenige Jahre später fand sich ein angeblicher Investor. Doch der sprang wieder ab.

Das stadtbildprägende Gebäude zählte einst als Club zum Roten Löwen zu den vornehmsten Gasthöfen in der Residenzstadt. In seinen Grundzügen erinnert das Gebäude an der Ecke zur Augustinerstraße – auch Rote-Löwen-Eck genannt – mit der Auskragung des Obergeschosses an eine norddeutsche Konstruktion. Einst zierte das Haus eine hölzerne, rot bemalte Löwenfigur mit einem Kranz, die dem Haus den Namen gab und später entfernt wurde.

Im 19. Jahrhundert war der Club zum Roten Löwen ein beliebter Treffpunkt der betuchten Bürger der Stadt. Später gehörte das Gasthaus der Karmeliter Brauerei in Neustadt/Sachsen. Zu DDR-Zeiten diente es einem Gothaer Bekleidungswerk, das dort in der Hauptsache Ledersachen genäht hat. Daran erinnerte lange Zeit noch die übergroße Lederhose, die an der Fassade hing.