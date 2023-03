Mobiles Theater kommt ins Gymnasium nach Ohrdruf

Das Theater Erfurt ist am 15. März mit „Rotkäppchen muss weinen“ im Ohrdrufer Gymnasium zu Gast.

Ohrdruf. Das mobile Theater Erfurt kommt ins Gymnasium Gleichense. Schauspielerin Iris Schmid schlüpft gleich in elf Rollen.

Das Schauspiel „Rotkäppchen muss weinen“ von Stephan Witzlinger und Iris Schmid, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Beate Teresa Hanika mit Musik von Umme Block, wird am Mittwoch, dem 15. März, um 11 Uhr, im Gymnasium Gleichense in Ohrdruf gezeigt, teilt das Theater Erfurt mit. Das Theater kommt damit zum Publikum. Möglich gemacht habe das die Gesellschaft der Theater- und Musikfreunde Erfurt.

Der Verein übernehme die Kosten für den Transport sowie für den Auf- und Abbau des Bühnenbildes. „Ohne diese finanzielle Unterstützung und das spezielle mobile Angebot für dieses Stück wäre das ansonsten nicht möglich gewesen“, sagt Stephan Marschner, Leiter des Gleichense-Gymnasiums.

Iris Schmid spielt neben Hauptfigur Malvina auch alle weiteren Rollen im Stück. Insgesamt schlüpft sie in elf unterschiedliche Personen. Emotional packend und tänzerisch ausdrucksstark nimmt sie das Publikum in dem Stück über Mut, Freundschaft und Hilfsbereitschaft mit auf ihren Weg, mit dem erlebten Missbrauch im engsten Familienkreis umzugehen.

Weitere Vorstellungen in der Studiobox Erfurt am 16. März, 11 und 14 Uhr sowie am 19. März, 15 Uhr.