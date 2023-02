Rückgang bei Geburten in Nesse-Apfelstädt hat Folgen für Erzieherinnen

Nesse-Apfelstädt. Der Trend ist nicht nur in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt zu beobachten und hat Auswirkungen auf die Personalausstattung der Kindertagesstätten.

Einen Rückgang der Geburten verzeichnet die Gemeinde Nesse-Apfelstädt. „Wir hatten in den vergangenen Jahren nur 30 bis 40 Geburten“, sagte Bürgermeister Christian Jacob (CDU) im Gemeinderat. In den Vorjahren seien es wesentlich mehr gewesen. Der Trend mache sich nicht nur in der Region bemerkbar.

Als Folge können zwei befristete Erzieherinnen in kommunalen Kindereinrichtungen nicht in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden.