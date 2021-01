Ruhe bewahren und hochdeutsch reden

„Himmelherrgodd so a Boggmischd!“ Ein wutschnaubendes „ooooahrr“ und allerlei Sch-Laute fliegen der Telefonistin um die Ohren. Sie versucht; die Ruhe zu bewahren, doch verliert so langsam die Geduld, was nicht nur an der Sprachbarriere liegt, sondern an der ausweglos erscheinenden Impfsituation.

Von Anfang: Sie, die Telefonistin, ist eine Freundin dieser Redakteurin, die sonst nebenberuflich Bestellungen eines Versandhauses aufnimmt und bearbeitet. Weil dieses Geschäft derzeit aber wenig lukrativ ist, nehmen sie und ihre Kollegen nun Anrufe an, die bei der Impfhotline eingehen. Statt Pralinen-Bestellungen zu verbuchen, werden nun also gesundheitliche Fragen beantwortet und – in den meisten Fällen – die Anrufenden besänftigt. Denn nicht jeder, der geimpft werden will, kommt zurzeit auch dran.

An die Apparate in Thüringen weitergeleitet werden seit einigen Tagen die Anrufe aus Baden-Württemberg. Und dort scheinen vorerst alle Impftermine vergeben zu sein, zum Leid der befreundeten Telefonistin, die nur zu gern ihr Repertoire an Thüringer Flüchen entgegensetzen will. Aber es nützt ja nüscht.

Der Frust ist groß und die Angst noch größer, sich und seine Angehörigen womöglich nicht rechtzeitig gegen das heimtückische Virus impfen lassen zu können. Für die Menschen auf beiden Seiten der Telefonleitung gilt also: Ruhe bewahren und verständlich reden: „Keep calm and speak hochdeutsch!“