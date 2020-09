Ruhestörung endet mit Flaschenwurf - Hund schwer verletzt - Dreister Einbruch

Dreister Einbruch in ehemalige Gaststätte und in Imbiss

Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Ohrdruf. Dreiste Diebe drangen in eine ehemalige Gaststätte in der Brückenstraße ein und entwendeten aus dem Gastraum einen frei stehenden Zigarettenautomat. Unbekannte Täter brachen außerdem einen, nicht weit entfernten, Imbiss am Stadtpark auf. Man verschaffte sich ebenfalls unberechtigt Zutritt. Entwendet wurde hier aber nach ersten Erkenntnissen nichts.

Sachdienliche Hinweise zu Taten, möglichen Tätern und dem Verbleib des Zigarettenautomat nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummern 0213227/2020 und 0213363/2020) entgegen.

Ruhestörung endet mit Flaschenwurf und Sachbeschädigung

Eine Ruhestörung endete am Freitagabend gegen 21.55 Uhr in der Gothaer Lindemannstraße in einem Flaschenwurf und einer Sachbeschädigung. Ein 37-jähriger Anwohner eines Wohnblocks hatte zuvor eine Personengruppe zur Ruhe ermahnt, welche unter seinem Balkon laute Musik abspielte. Unvermittelt warfen zwei Personen Bierflaschen auf den Balkon des 37-Jährigen und gegen die Hausfassade. Die Flaschen verfehlten den Anwohner. Er blieb unverletzt. An der Fassade entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Einer der Täter, eine 25-jähriger Mann, konnte noch während der Anzeigenaufnahme ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0212668/2020) zu melden.

Hund angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Audi in Wangenheim wurde am Samstagabend ein Mischlingshund angefahren. Das nicht angeleinte Tier lief gegen 21.25 Uhr plötzlich auf die Goldbacher Straße. Die 45-jährige Audifahrerin konnte trotz Bremsversuch die Kollision mit dem Hund nicht mehr verhindern. Der Hund wurde schwer verletzt und musste tierärztlich versorgt werden. An dem Audi entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Jugendliche klettern auf Dach

Einen Polizeieinsatz lösten am Samstagabend zwei Jugendliche in der Gothaer Gartenstraße aus. Die beiden 15-Jährigen waren gegen 19.25 Uhr mit einer Fotoausrüstung im Gepäck auf das Dach eines Neubaus geklettert, um Bilder zu schießen. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Jugendlichen und verständigten die Polizei. Nach deren Eintreffen kletterten die zwei Hobbyfotografen wieder eigenständig vom Dach. Beide wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Jugendlichen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

