Rund ums Wechmarer Landhaus Studnitz geht es weihnachtlich zu

Wechmar. Der Wechmarer Heimatverein lädt zum 17. Mal zu seinem Weihnachtsmarkt ein. Auch in diesem Jahr warten rund ums Landhaus Studnitz viele Händler.

Das Landhaus Studnitz in der Bachgemeinde Wechmar präsentiert sich am Wochenende (1. und 2. Dezember) weihnachtlich geschmückt. Grund dafür ist der 17. Wechmarer Weihnachtsmarkt, der an beiden Tagen jeweils ab 17 Uhr geöffnet hat.

Auch in diesem Jahr sind am Freitag und Samstag vor dem ersten Advent wieder Händler und Musikanten im Hof des Landhauses in der Hohenkirchenstraße zu finden.

Der Wechmarer Heimatverein kocht verschiedene Sorten Glühwein, der Förderverein der Kindergärten brät leckere Spezialitäten und natürlich wird auch an Waffeln gedacht.

Am Freitag, 1. Dezember, ziehen um 17 Uhr die Wichtel aus der „Wichtelburg“ mit den Wechmarer Mühlenpfeiffern gemeinsam von ihrer Burg zum Landhaus Studnitz und gestalten ein Programm im Hof. Im Anschluss spielen erstmals die Nessetaler Blasmusikanten und um 19 Uhr laden die Sängerinnen und Sänger zum gemeinsamen Singen in den Rokokosaal des Landhauses ein.

Am Samstag, 2. Dezember, ist die Ukulele-Gruppe aus Georgenthal zu Gast und wird um 18.30 Uhr ebenfalls im Rokokosaal mit den Gästen gemeinsam weihnachtliche Lieder anstimmen.

Natürlich ist auch an beiden Tagen der Nikolaus zu Gast, um die Kleinsten zu überraschen.