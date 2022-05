Säckeweise Müll in Gotha-West gesammelt

Gotha. Mitarbeiter der evangelischen Kirche, darunter auch Pfarrer und Kantoren, griffen zu Arbeitshandschuhen und Müllsäcken. Einen Vormittag lang waren sie unterwegs.

Eine besondere Müllsammelaktion fand in dieser Woche in Gotha West statt. Der Konvent, zu dem die Mitarbeitenden des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Gotha monatlich zusammenkommen, startete in der Versöhnungskirche. Nicht im Talar, dafür ausgestattet mit Arbeitshandschuhen, Müllsäcken und Greifern begannen die Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst in der Werner-Sylten-Straße Müll zu sammeln, wie Janin Göring-Walter vom Büro des Kirchenkreises mitteilt.

Einen Vormittag lang waren sie im Gebiet zwischen der Kirche und dem Coburger Platz unterwegs und füllten ihre Müllsäcke entlang der Konstantin-Ziolkowski-Straße, der von-Zach-Straße und Schubertstraße. Unter dem Thema „Schöpfung bewahren – Kirche und Klimaschutz praktisch“ beteiligten sich 17 Pfarrerinnen und Pfarrer, Kantoren und Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit.

In nur zwei Stunden waren die Müllsäcke gut gefüllt. Besonders im Quartier in Gotha-West wird Müll und Unrat arglos weggeworfen und in der Natur entsorgt, heißt es in einer Mitteilung weiter. „Mit dieser Aktion wollen wir als Konvent einen Beitrag leisten, der Umweltengagement im Alltag verankert“, so Superintendent Friedemann Witting. „Von Gott ist uns die Schöpfung anvertraut, wir haben die Verantwortung sie zu bewahren.“