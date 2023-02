Sag es mit Blumen

Rosen zählen immer noch zu den beliebtesten Blumen bei Verliebten. Doch sollte man auf die Farben achten.

Wenn einem nichts mehr einfällt, dann sag es einfach mit Blumen, oder am besten mit Rosen. Heute wäre eine Gelegenheit dazu, denn am 7. Februar ist der Tag der Rose, auch Rose Day genannt. Insbesondere in den asiatischen Ländern, so in Indien, gilt dieser Tag als Auftakt zur Valentinswoche. Will heißen: Man schenkt an diesem Tag seiner Liebsten Rosen.

Dabei spielt die Farbe der Blumen eine große Rolle. Die Klassiker sind nach wie vor die roten Rosen, deren Farbensinn man nicht erläutern muss. Schließlich hat schon Hildegard Knef eindrucksvoll gesungen „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, doch tragen auch die anderen Farben eine gewisse Bedeutung in sich. So stehen weiße Rosen für eine reine Liebe und die Farbe Gelb für Freundschaft.

Im Laufe der Jahre hat es zahlreiche Rosenzüchtungen gegeben, die die Blütenblätter in ein reines Farbenspiel verwandelt haben. Auf keinen Fall sollte man am heutigen Rosentag oder gar am Valentinstag (14. Februar) zu schwarzen Rosen greifen. Diese Farbe kommt bei den Beschenkten nicht besonders gut an.