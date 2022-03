Saisonende für die Eisbahn in Waltershäuser Freizeitzentrum

Der Betrieb der Eisbahn in Waltershausen endet am 11. März. Durch das schöne Wetter waren in den letzten Wochen nur noch wenige Besucher zu der Sportstätte gekommen, wie Waltershausens Bürgermeister berichtet.

Waltershausen. So viele Besucher haben das Angebot über den Winter genutzt:

Trotz Corona-Bedingungen haben viele Besucher das Angebot der Eisbahn im Freizeitzentrum in Waltershausen genutzt. Seit Ende Oktober vergangenen Jahres waren knapp 27.000 Gäste zu der Sportstätte gekommen, die an diesem Freitagabend die Saison offiziell beendet. „Wir haben uns sehr über den Zulauf der Besucher gefreut, der trotz Corona-Regelungen fast an die Verhältnisse unter normalen Umständen heranreicht“, sagte Waltershausens Bürgermeister Michael Brychcy (CDU). So habe die Eisbahn vor der Pandemie im Schnitt etwa 35.000 Besucher pro Saison verzeichnet. Gründe für die große Nachfrage der Eislaufbahn in diesem Winter sieht Brychcy unter anderem im Schneemangel und in fehlenden vergleichbaren Angeboten in der Region.