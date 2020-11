Salzgitter gratuliert Gotha

Einen Brief, in dem zur Auszeichnung der Gothaer Stadtbibliothek Heinrich Heine als „Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen“ gratuliert wird, erhielt die Belegschaft der Gothaer Bibliothek von der Stadtbibliothek der Gothaer Partnerstadt Salzgitter. Der Brief wurde im Namen des Oberbürgermeisters der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel (CDU) geschickt. Sylvia Fiedler, Leiterin der Bibliothek in Salzgitter, und Rüdiger Skopek, Referatsleiter Städtepartnerschaften, würdigten in dem Schreiben die Angebote des Hauses für Menschen aller Altersgruppen.