Sammelfieber mit Stempelpass

Gotha. Ab 1. Juli bietet die Kultourstadt Gotha und die Badbetreibung Gotha den Gothaer Stempelpass an.

Mit dem neuen Gothaer Stempelpass haben ab 1. Juli Jung und Alt die Möglichkeit, in drei verschiedenen städtischen Einrichtungen Punkte zu sammeln. Pünktlich zum Sommerferienbeginn starten die Badbetreibung Gotha GmbH und die Kultourstadt Gotha GmbH nach dreijähriger Pause wieder eine gemeinsame Stempelpass-Aktion.

Diesmal gilt sie nicht nur für Kinder, sondern auch für treue Tierpark- und Schwimmbadbesucher. So kann man in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember diesen Jahres Stempelpunkte im Stadtbad (Bohnstedtstraße 6), im Tierpark (Töpfleber Weg 2) und im Gothaer Südbad (Riedweg 2) sammeln. Hat man fünf Stempelpunkte erreicht, dann erhält der Stempelpass-Nutzer einen freien Eintritt in einer der drei Einrichtungen.

Der neue Stempelpass ist an den Kassen der drei Freizeitstätten erhältlich und gilt dabei ausschließlich für den Kauf von Tageskarten. Er ist nicht übertragbar oder mit anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar, wie Susanne Weisheit von der Kultourstadt Gotha mitteilt.

Weitere Informationen zum Gothaer Stempelpass gibt es unter www.stadt-bad-gotha.de oder www.tierpark-gothe.de.