Sammlung mit Suppenausschank hilft in Gotha der Anlaufstelle für Arme und Kinder

Gotha. Die Herbststraßensammlung von Diakonie und Evangelischer Kirche Mitteldeutschland hält in Gotha die Arbeit von Liora am Laufen. Begegnungsstätte ist auf Zuschüsse angewiesen.

Die Begegnungsstätte Liora, Anlaufstelle von Bedürftigen im Augustinerkloster Gotha, braucht für ihren laufenden Betrieb jährlich 170.000 Euro. Davon müssen etwa 60.000 Euro aus Spenden finanziert werden. Dazu will wieder die diesjährige Herbststraßensammlung von Evangelischer Kirche Mitteldeutschland und Diakonie in Gotha beitragen. Superintendent Friedemann Witting und Mitarbeiter des Diakoniewerkes Gotha haben am Dienstag dafür auf dem Neumarkt mit Spendenbüchsen Geld gesammelt.

Wie seit Jahren zu diesem Anlass üblich gehört zu dieser Aktion ein Benefiz-Suppenausschank. Getreu dem Motto „Einmal essen macht zweimal satt“ erhalten die Besucher eine Portion Suppe für drei Euro und sind gebeten, den gleichen Betrag noch einmal als Spende zu erbringen.

Jeder Euro zählt, um die Arbeit von Liora am Laufen zu halten, wissen Tanja Schreyer (Geschäftsbereichsleitung der Kreisdiakoniestelle) und Liora-Leiterin Sabine Hertzschuch. „Unsere laufenden Kosten steigen kontinuierlich. Sonst könnten wir ein solches Projekt nicht stemmen“, bestätigt Andrea Schwalbe, Vorstand im Diakoniewerk Gotha.

Die Begegnungsstätte ist Anlaufstelle für Kinder und Erwachsene, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Vormittags kommen hauptsächlich ältere, alleinstehende Menschen sowie Menschen ohne Obdach. Neben Gesprächen gibt es Informationen zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten, den Kreativ-Treff oder Eltern-Kind-Frühstück. Von Montag bis Freitag gibt es ein warmes Mittagessen. Auch die Möglichkeit zum Duschen oder Wäsche waschen ist gegeben. Am Nachmittag ist Liora Anlaufstelle für Kinder. Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Freizeitangebote stehen auf dem Programm.