Sandmännchen im Spiegelsaal Gotha

Gotha. Freundeskreise lesen zum Jubiläum der Forschungsbibliothek Gotha für Kinder vor.

Mitglieder der Freundeskreise von Schloss Friedenstein lesen am Samstag, 21. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr in einer gemeinsamen Aktion aus ihren Lieblingskinderbüchern vor. Das Sandmännchen steht im Mittelpunkt. Eingeladen sind Kinder ab etwa fünf Jahren mit ihren Eltern und Großeltern in den Spiegelsaal, in dem zurzeit die Ausstellung „Bücher bewegen“ zum 375. Gründungsjubiläum der Forschungsbibliothek Gotha läuft. Mit der gemeinsamen Vorleseaktion gratulieren die Freundeskreise der Forschungsbibliothek, der Kunstsammlungen Schloss Friedenstein, die Museumslöwen und die Orangerie-Freunde Gotha zum Jubiläum. Während die Kinder den Geschichten lauschen, können die Erwachsenen die Ausstellung ansehen.

Um die Bücherauswahl vorbereiten zu können, sind Anmeldungen mit einer Altersangabe erwünscht per -Mail an bibliothek.gotha@uni-erfurt.de oder per Telefon: 0361/737 5530. Wer sich erst spontan entscheidet, könne natürlich auch gern dazu kommen.