Eigentlich sollte die Haube des Turms am Schloss Ehrenstein in Ohrdruf längst abgebaut und auf den Boden gestellt sein. Denn sie muss saniert werden. „Doch es gab Verzögerungen bei der Baugenehmigung“, räumt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister, ein. Der Antrag war mit einer Ausführung als Kupferhaube gestellt – so, wie es jetzt ist. Die Denkmalbehörde wollte lieber Schiefer.

„Das ist aber nicht so pflegeleicht. Außerdem hat auch die Michaeliskirche eine Turmhaube aus Kupfer, und in Ohrdruf gibt es zudem das Kupferschlösschen, die Burg. Die Blickachse passt also zu unserem Vorschlag, den letztlich die Denkmalbehörde genehmigte“, sagt Schambach.

Wegen der Verzögerung könnten die Arbeiten jetzt erst ausgeschrieben werden. Der Bürgermeister rechnet damit, dass der Stadtrat Ende Januar den Auftrag vergeben könne und die Haube dann auf dem Boden saniert werden kann. Die Turmhaube sei zuletzt in den 1970er Jahren erneuert worden und die Untersuchungen jetzt hätten gezeigt, dass damals wohl nicht das beste Material da war. Der Holzring, auf dem alles ruht, sei zum Teil weggefault. Die Zeiger der Uhr am Turm des Schlosses Ehrenstein stehen immer noch auf kurz vor zwölf. Sie waren stehen geblieben, als am 26. November 2013 ein Brand das nahezu komplett sanierte Gebäude stark beschädigte. Der Turm kam scheinbar glimpflich davon und zunächst konzentrierten sich die Bauarbeiten auf die Wiederherstellung der beiden verwüsteten Flügel. Erst dieses Jahr wurde von einem Holzgutachter festgestellt, dass die Haube marode ist.

Ohne Haube aber fühle es sich falsch an, das Schloss Ehrenstein nach dem Wiederaufbau nun einzuweihen. Dennoch werde es 2020 vom 26. bis 28. Juni ein Schlossfest geben. Dann sollen zumindest die Stadtbibliothek und die Tourist-Information, die jetzt im Infopavillon an der Bundesstraße 247 sind, mit ins Schloss Ehrenstein umziehen.