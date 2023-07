Machen saure Lebensmittel wirklich lustig? Dieser Frage geht Conny Möller nach.

Sauer macht lustig, sagt ein altes Sprichwort. Doch stimmt das eigentlich nur teilweise. Viele Jahre wurde dies nur falsch übersetzt. Heute weiß man, dass angeblich das Saure Lust auf Essen machen soll. Köche haben schon lange herausgefunden, dass ein Biss in ein Stück Zitrone oder saure Gurke appetitanregend ist.

Bereits im 17. Jahrhundert wurde festgestellt, dass beim Essen von sauren und würzigen Speisen, wie eingelegten Pilzen oder Salat, der Appetit angeregt wurde. So wurde bei bestimmten Zutaten auch der Hunger auf saure Speisen größer. Und das ist heute noch so. Auch die Lebensmittelindustrie und die Süßigkeitenhersteller haben dies schnell umgesetzt und ihre Produkte angepasst. So gibt es sauer und super-sauer als Geschmacksrichtungen beispielsweise bei Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi oder Lakritzen.

Nur an Schokolade hat sich noch keiner herangetraut. Aber das ist auch gut so. Wer möchte auch schon saure Zartbitterschokolade haben? Schlimmstenfalls ist das aber auch nur eine Frage der Zeit.