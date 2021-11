Sauger entfernt Hundekot in Gotha

Gotha. Eine Neuanschaffung soll Gotha sauberer machen. Hundehalter werden zudem schärfer kontrolliert.

In Gotha wird zunehmend mehr illegaler Müll entsorgt. Um das zu verhindern, wurde in der Stadtverwaltung ein Arbeitsstab gegründet, in dem Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) und Bürgeramtsleiter Steven Koch die Aufgaben koordinieren. Vor allem die Hinterlassenschaften von Hundehaltern werden zum Problem in der Kreisstadt. Dagegen soll eine Neuanschaffung Abhilfe schaffen.

„Wir haben 2019 17,7 Tonnen illegalen Müll mit dem Landkreis Gotha entsorgt, 2020 waren es 30 Tonnen und ich prophezeie Ihnen, dass diese Menge 2021 weiter steigt“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrates. Erste Schritte zur Bekämpfung des illegalen Mülles seien bereits die Installation des City-Service gewesen, sowie die Beschlussfassung einer neuen Straßenreinigungssatzung in deren Umsetzung jetzt auch neue Papierkörbe kommen, die nicht zur Befüllung mit Hausmüll geeignet sind.

Um effektiver säubern zu können, ist ein Hundekotstaubsauger angeschafft worden, der die Hundelauflinien und Hundeplätze absaugt. Aber auch die Kontrollen von Hundehaltern würden verstärkt. Ab 2022 soll der Bürgermeister viermal jährlich im Stadtrat von den Initiativen zur Bürgerbewegung „Sauberes Gotha“ berichten.